Три белорусские спортсменки вышли в полуфинал ЧМ по современному пятиборью

В китайском Чжэнчжоу стартовал чемпионат мира по современному пятиборью. По результатам вторника, 11 июня, в полуфинал вышли три белоруски, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это Анастасия Прокопенко, Виолетта Гуреева и Ирина Просенцова.

За путевки в решающий раунд девушки поборются в четверг, 13 июня. В среду, 12 июня, в программе – отборочные соревнования у мужчин. Отметим, лидер нашей команды Мария Гнедчик старт пропускает. При этом чемпионат мира является лицензионным турниром на Олимпийские игры. Квитки получат призеры индивидуальных соревнований. Также по его итогам будет сформирован окончательный рейтинг. Возможность отправиться в Париж получат по 9 сильнейших атлетов. Гнедчик на данный момент лидирует в женском топе.