Три белоруски пробились из предварительного раунда в основу Кубка Павлова

Новости Беларуси. Завершилась квалификация международного теннисного турнира памяти Михаила Павлова, который в эти дни проходит в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соревнованиях принимают участия спортсменки третьей и четвертой сотни мирового рейтинга. Приятно, что из предварительного раунда в основу пробились сразу три белоруски: Татьяна Сосновская, Анастасия Комар и Кристина Дмитрук. Еще семь наших теннисисток, включая прошлогоднюю победительницу турнира Юлию Готовко, стартовали сразу с основного раунда.

Екатерина Лисица, пресс-секретарь Белорусской федерации тенниса:

Кубок Павлова пользуется популярностью не только у спортсменов ближнего и дальнего зарубежья, но является очень знаковым мероприятием для белорусских спортсменок. Для многих из них Кубок Павлова является своеобразным трамплином в профессиональный спорт.

Многие юниорки, принимая участие в этом турнире, получают свои первые рейтинговые очки в WTA, что позволяет им дальше развивать свою карьеру. Поэтому мы видим такое большое количество белорусских спортсменок на этом турнире.