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Важная победа: «Динамо» обыграло «Витязя» в КХЛ

13 ноября 2019 20:52
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Новости Беларуси. Вторая игра за два дня и вторая победа. Минское «Динамо» продолжает выступление в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Важная победа: «Динамо» обыграло «Витязя» в КХЛ-1

Во вторник зубры взяли верх над хоккеистами «Торпедо», в среду настал черед игроков «Витязя». Эта встреча также получилась результативной и изобиловала неожиданными поворотами. Команды по очереди выходили вперед. После двух периодов «зубры» вели с разницей в одну шайбу. Третья 20-минутка получилась самой напряженной, но минчане все же сдержали натиск гостей и добились важной победы 4:3.

Важная победа: «Динамо» обыграло «Витязя» в КХЛ-4

Следующий матч «Динамо» также проведет дома. Соперник – омский «Авангард».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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