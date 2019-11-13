Важная победа: «Динамо» обыграло «Витязя» в КХЛ

Новости Беларуси. Вторая игра за два дня и вторая победа. Минское «Динамо» продолжает выступление в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во вторник зубры взяли верх над хоккеистами «Торпедо», в среду настал черед игроков «Витязя». Эта встреча также получилась результативной и изобиловала неожиданными поворотами. Команды по очереди выходили вперед. После двух периодов «зубры» вели с разницей в одну шайбу. Третья 20-минутка получилась самой напряженной, но минчане все же сдержали натиск гостей и добились важной победы 4:3.