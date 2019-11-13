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Белорусские спортсмены намерены получить 100 олимпийских лицензий

13 ноября 2019 13:48
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Новости Беларуси. Сто лицензий для Олимпиады в Токио. Ожидания спортивных функционеров озвучили на заседании оргкомитета по обеспечению подготовки и участия белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх и летних Паралимпийских играх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусские спортсмены намерены получить 100 олимпийских лицензий-1

До начала соревнований осталось около 8 месяцев. В планах отобрать более 300 спортсменов в боле чем 120 дисциплинах по 30 видам спорта. По факту олимпийскую квалификацию прошли 63 спортсмена в 51-й дисциплине по 13 видам спорта.

Традиционно, результативными для Беларуси являются гребля на байдарках и каноэ, тяжелая атлетика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, борьба. На заседании оргкомитета рассмотрели вопросы оснащенности команд инвентарем и экипировкой, обсудили антидопинговый контроль спортсменов.

# Фотофакт

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