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Третий финал в карьере. Белоруска Александра Саснович в шаге от титула WTA

08 января 2022 17:20
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Новости Беларуси. В погоне за первым титулом WTA. Александра Саснович вышла в финал турнира категории 250 в Мельбурне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Третий финал в карьере. Белоруска Александра Саснович в шаге от титула WTA-1

В полуфинальной битве была повержена 47-я ракетка мира американка Энн Ли со счетом 7:6, 2:6, 6:3. Девушки провели на корте 2 часа 22 минуты. Теперь белоруске будет противостоять еще одна представительница США – Аманда Анисимова, которая разгромила россиянку Дарью Касаткину. Для нашей теннисистки данный финал – третий в карьере. Ранее она доходила до решающей стадии в Сеуле в 2015 году и в Брисбене в 2018-м.  

Саснович и Анисимова сыграют 9 января.  

# Теннис # Александра Саснович # Энн Ли # Дарья Касаткина # Аманда Анисимова # Фотофакт

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