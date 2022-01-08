Третий финал в карьере. Белоруска Александра Саснович в шаге от титула WTA

В полуфинальной битве была повержена 47-я ракетка мира американка Энн Ли со счетом 7:6, 2:6, 6:3. Девушки провели на корте 2 часа 22 минуты. Теперь белоруске будет противостоять еще одна представительница США – Аманда Анисимова, которая разгромила россиянку Дарью Касаткину. Для нашей теннисистки данный финал – третий в карьере. Ранее она доходила до решающей стадии в Сеуле в 2015 году и в Брисбене в 2018-м.

Саснович и Анисимова сыграют 9 января.