Прямой эфир

Сборная Беларуси по хоккею отправилась на турнир Kaufland Cup в Словакию. Комментарий Сидоренко

06 февраля 2019 12:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Завершился краткосрочный кэмп национальной команды Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сборники собрались 4 февраля, а уже 6 февраля отправились в Словакию для участия в турнире Kaufland Cup. Там наши хоккеисты встретятся с хозяевами льда, а также с представителями олимпийской сборной России.

Сборная Беларуси по хоккею отправилась на турнир Kaufland Cup в Словакию. Комментарий Сидоренко-1

Сборная Беларуси по хоккею отправилась на турнир Kaufland Cup в Словакию. Комментарий Сидоренко-3

Перед вылетом главком команды поделился ожиданиями от турнира. Вратарская линия сейчас испытывает недостаток игровой практики. Турнир в Словакии – шанс показать себя. Линию обороны укрепит опытный Дмитрий Коробов. Возрастные игроки минского «Динамо» получили шанс отдохнуть от напряженного графика.

Сборная Беларуси по хоккею отправилась на турнир Kaufland Cup в Словакию. Комментарий Сидоренко-6

Андрей Сидоренко, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Мы оставили динамовцев, потому что там очень большая нагрузка. Я с ними работаю и знаю, в какой они форме находятся, их возможности. Хотели посмотреть ребят с чемпионата, потому что соперники становятся всё серьезнее. Очень сильная команда у сборной России.

Сборная Беларуси по хоккею отправилась на турнир Kaufland Cup в Словакию. Комментарий Сидоренко-9

Сборная Беларуси по хоккею отправилась на турнир Kaufland Cup в Словакию. Комментарий Сидоренко-11

Сборная Беларуси по хоккею отправилась на турнир Kaufland Cup в Словакию. Комментарий Сидоренко-13

# Хоккей Беларуси # Андрей Сидоренко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
БЕЛТА и «Беларусь сегодня» стали официальными партнёрами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»
06 февраля 2019 12:35

БЕЛТА и «Беларусь сегодня» стали официальными партнёрами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»

Гимнастка Алина Гоносько о турнире в Москве: «Мои программы не настолько новые, тренировала их, пока восстанавливалась»
06 февраля 2019 11:59

Гимнастка Алина Гоносько о турнире в Москве: «Мои программы не настолько новые, тренировала их, пока восстанавливалась»

Гимнастка Галкина об этапе Гран-при в Москве: «Никогда не говорю о будущих результатах, потому что это – спорт»
06 февраля 2019 11:58

Гимнастка Галкина об этапе Гран-при в Москве: «Никогда не говорю о будущих результатах, потому что это – спорт»