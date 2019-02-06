Сборная Беларуси по хоккею отправилась на турнир Kaufland Cup в Словакию. Комментарий Сидоренко

Новости Беларуси. Завершился краткосрочный кэмп национальной команды Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сборники собрались 4 февраля, а уже 6 февраля отправились в Словакию для участия в турнире Kaufland Cup. Там наши хоккеисты встретятся с хозяевами льда, а также с представителями олимпийской сборной России.

Андрей Сидоренко, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Мы оставили динамовцев, потому что там очень большая нагрузка. Я с ними работаю и знаю, в какой они форме находятся, их возможности. Хотели посмотреть ребят с чемпионата, потому что соперники становятся всё серьезнее. Очень сильная команда у сборной России.