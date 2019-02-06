БЕЛТА и «Беларусь сегодня» стали официальными партнёрами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»

Новости Беларуси. С момента образования фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» организация активно сотрудничает со всем медиапространством страны, а также с зарубежными СМИ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

6 февраля свои официальные отношения оформили дирекция и крупнейшее информационное агентство БЕЛТА, а также многопрофильный холдинг «Беларусь сегодня». Соглашение предусматривает оперативное освещение подготовки к предстоящему мультифоруму и само мероприятие. Отметим, что телеграфное агентство имеет свою аудиторию, которая охватывает более 180 стран мира.

Ирина Акулович, генеральный директор БЕЛТА:

Как только было объявлено о проведении II Европейских игр, мы сразу подключились как информационное агентство к этой работе.

Мы подсчитали, что на сегодняшний момент около 450 информационных материалов и около 300 фотографий на тему подготовки нашей страны к Европейским играм уже вышло на БЕЛТА.