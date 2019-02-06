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БЕЛТА и «Беларусь сегодня» стали официальными партнёрами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»

06 февраля 2019 12:35
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Новости Беларуси. С момента образования фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» организация активно сотрудничает со всем медиапространством страны, а также с зарубежными СМИ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БЕЛТА и «Беларусь сегодня» стали официальными партнёрами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»-1

БЕЛТА и «Беларусь сегодня» стали официальными партнёрами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»-3

6 февраля свои официальные отношения оформили дирекция и крупнейшее информационное агентство БЕЛТА, а также многопрофильный холдинг «Беларусь сегодня». Соглашение предусматривает оперативное освещение подготовки к предстоящему мультифоруму и само мероприятие. Отметим, что телеграфное агентство имеет свою аудиторию, которая охватывает более 180 стран мира.

БЕЛТА и «Беларусь сегодня» стали официальными партнёрами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»-6

Ирина Акулович, генеральный директор БЕЛТА:
Как только было объявлено о проведении II Европейских игр, мы сразу подключились как информационное агентство к этой работе.

Мы подсчитали, что на сегодняшний момент около 450 информационных материалов и около 300 фотографий на тему подготовки нашей страны к Европейским играм уже вышло на БЕЛТА.

БЕЛТА и «Беларусь сегодня» стали официальными партнёрами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»-9

# Европейские игры # Ирина Акулович # Фотофакт

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