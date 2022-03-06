Алим Селимов: «Если для нас Запад закрыт, то у нас открыт Восток»

Новости Беларуси. В течение недели со скоростью пули рекомендации МОК были не только прочитаны, но и воплощены. Международные федерации гандбола, баскетбола, бокса, борьбы, современного пятиборья, хоккея и футбола и все остальные почему-то приняли слова МОК за постулат, и наши спортсмены сразу лишились права участия во всех стартах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А представители Беларуси, вошедшие в исполкомы, выведены из этих структур.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

Если для нас Запад закрыт, то у нас открыт Восток. Мы будем двигаться в этом направлении. Есть уже некоторые наметки, некоторые проекты, которые мы будем обсуждать в ближайшее время с Федерацией борьбы Российской Федерации, а также с другими федерациями, где мы создадим именно свой продукт, который будет конкурентоспособным. Рано или поздно все заканчивается. Закончится и это. И к тому времени, я надеюсь и я уверен, что мы, когда наступит час, будем сильны, как никогда.