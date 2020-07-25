Тренер «Шахтёра» о матче с «Юностью»: хорошая игра – и зрителям понравилась, и драки были. Добротный хоккей

Новости Беларуси. Клубы белорусской экстралиги продолжают готовиться к новому сезону. Помимо тренировок, команды проводят товарищеские матчи. 25 июля было сыграно шесть поединков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Самым интересным оказалось противостояние солигорского «Шахтера» и минской «Юности». В минувшем сезоне команды выясняли отношения в финале чемпионата Беларуси. Тогда золото досталось «красно-синим».

Несмотря на то, что сегодняшний матч был товарищеским, встречу можно назвать принципиальной. К концу второго периода дело дошло даже до драк.

Всеволод Кашкар, нападающий ХК «Юность-Минск»:

Эмоции: что-то не поделили, подрались, разошлись. «Шахтер» всегда принципиальный соперник. Товарищеский будь матч или кубковый, разницы нет, стараемся играть на победу.

Однако сегодня до победы минчанам немного не хватило, даже несмотря на спасительный гол Всеволода Кашкара, который нападающий забил на 59-й минуте и перевел игру в овертайм. Дополнительное время было недолгим. Через 17 секунд точку поставил Андрей Феклистов – 2:1, победа «Шахтера».

Юрий Файков, главный тренер ХК «Шахтер»:

Хорошая игра, обоюдоострая – и зрителям понравилась, и драки были. Такой уже добротный хоккей.

Александр Макрицкий, главный тренер ХК «Юность-Минск»:

На данном этапе мы вводим в состав молодежь. Массово, я бы сказал: у нас сегодня десять человек было лимитчиков в заявке. Поэтому как раз с такими хорошими соперниками проверить ребят, чего они стоят.