Лобач и Галкина высказались о ІІ Европейских играх

Беларусь всегда открыта для друзей. Она гостеприимна и приветлива. А Минск не раз доказывал – проведение самых престижных мировых форумов ему по плечу, рассказали в проекте СТВ «Свой путь». Детское «Евровидение», чемпионат мира по хоккею, И конечно же ІІ Европейские игры. Такое забыть невозможно.

Марина Лобач, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике:

Такой праздник, который был у нас на ІІ Европейских играх, очень много значит. И много моих друзей, и иностранцы, и судьи – все говорили, какой у нас прекрасный чистый город, насколько организаторы постарались создать все условия для спортсменов. И, конечно, спортсмены старались не подвести своих родных и близких, тренеров, чтобы этот праздник удался.