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«Для меня это в кайф больше было». Александра Саснович провела первый мастер-класс в Беларуси

24 июля 2020 23:01
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Новости Беларуси. Первый мастер-класс Александры Саснович в Беларуси! 24 июля спортсменка преподала урок тенниса воспитанникам столичных спортивных школ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Для меня это в кайф больше было». Александра Саснович провела первый мастер-класс в Беларуси-1

Во время мастер-класса ребята услышали советы по игре и тренировкам.

«Для меня это в кайф больше было». Александра Саснович провела первый мастер-класс в Беларуси-4

Основная часть мероприятия была посвящена работе на корте: в течение часа Александра обучала юных теннисистов правилам хорошего удара и техники. Самые старательные были поощрены призами.

«Для меня это в кайф больше было». Александра Саснович провела первый мастер-класс в Беларуси-7

После мастер-класса у всех ребят была возможность задать вопрос теннисистке в формате пресс-конференции. Например, дети интересовались, почему Александра выбрала теннис, просили совета, как перестать волноваться перед турнирами.

«Для меня это в кайф больше было». Александра Саснович провела первый мастер-класс в Беларуси-10

После мероприятия спортсменка провела автограф- и фотосессию.

«Для меня это в кайф больше было». Александра Саснович провела первый мастер-класс в Беларуси-13

Александра Саснович, теннисистка:
Понравились ребятишки. Очень много талантливых – маленьких, шустрых, быстрых. Я уже отметила даже несколько из них. Атмосфера отличная была, все очень понравилось. Корт хороший. Я заряжаюсь энергетикой позитивной от них, поэтому для меня это в кайф больше было.

«Для меня это в кайф больше было». Александра Саснович провела первый мастер-класс в Беларуси-16

Уже в среду Александра улетает на турнир WTA, который пройдет на грунтовых кортах в итальянском в Палермо.

# Теннис # Александра Саснович # Фотофакт

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