«Для меня это в кайф больше было». Александра Саснович провела первый мастер-класс в Беларуси

Новости Беларуси. Первый мастер-класс Александры Саснович в Беларуси! 24 июля спортсменка преподала урок тенниса воспитанникам столичных спортивных школ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во время мастер-класса ребята услышали советы по игре и тренировкам.

Основная часть мероприятия была посвящена работе на корте: в течение часа Александра обучала юных теннисистов правилам хорошего удара и техники. Самые старательные были поощрены призами.

После мастер-класса у всех ребят была возможность задать вопрос теннисистке в формате пресс-конференции. Например, дети интересовались, почему Александра выбрала теннис, просили совета, как перестать волноваться перед турнирами.

После мероприятия спортсменка провела автограф- и фотосессию.

Александра Саснович, теннисистка:

Понравились ребятишки. Очень много талантливых – маленьких, шустрых, быстрых. Я уже отметила даже несколько из них. Атмосфера отличная была, все очень понравилось. Корт хороший. Я заряжаюсь энергетикой позитивной от них, поэтому для меня это в кайф больше было.