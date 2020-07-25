Могилёвское училище олимпийского резерва отмечает юбилей

Новости Беларуси. Более 800 медалей в 2019 году завоевали воспитанники Могилевского училища олимпийского резерва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Более 800 медалей в 2019 году завоевали воспитанники Могилевского училища олимпийского резерва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его история началась ровно 40 лет назад. За эти годы подготовили 82 мастера спорта международного класса. Училище выпустило целую плеяду именитых спортсменов, в том числе и многих олимпийских чемпионов. Среди них – Светлана Баитова, Александр Масейков, Динара Алимбекова.
Николай Малиновский, директор Могилевского училища олимпийского резерва:
Благодаря заботе государства мы не утеряли свой уровень по выступлениям на международной арене. Достаточно сказать, что сегодня более 130 наших учащихся являются членами национальных команд.
Большие надежды у нас на Олимпийские игры. Я думаю, что наши ученики, как и всегда, будут не только участниками, но и привезут нам много медалей.
Сегодня на 23 отделениях оттачивают мастерство более 300 спортсменов. Помогают ребятам в этом высококвалифицированные педагоги. Даже сейчас, несмотря на каникулы, спортсмены активно готовятся к соревнованиям.