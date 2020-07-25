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Могилёвское училище олимпийского резерва отмечает юбилей

25 июля 2020 13:36
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Новости Беларуси. Более 800 медалей в 2019 году завоевали воспитанники Могилевского училища олимпийского резерва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Могилёвское училище олимпийского резерва отмечает юбилей-1

Его история началась ровно 40 лет назад. За эти годы подготовили 82 мастера спорта международного класса. Училище выпустило целую плеяду именитых спортсменов, в том числе и многих олимпийских чемпионов. Среди них – Светлана Баитова, Александр Масейков, Динара Алимбекова.

Могилёвское училище олимпийского резерва отмечает юбилей-4

Николай Малиновский, директор Могилевского училища олимпийского резерва:
Благодаря заботе государства мы не утеряли свой уровень по выступлениям на международной арене. Достаточно сказать, что сегодня более 130 наших учащихся являются членами национальных команд.

Могилёвское училище олимпийского резерва отмечает юбилей-7

Большие надежды у нас на Олимпийские игры. Я думаю, что наши ученики, как и всегда, будут не только участниками, но и привезут нам много медалей.

Могилёвское училище олимпийского резерва отмечает юбилей-10

Сегодня на 23 отделениях оттачивают мастерство более 300 спортсменов. Помогают ребятам в этом высококвалифицированные педагоги. Даже сейчас, несмотря на каникулы, спортсмены активно готовятся к соревнованиям.

# Государственная политика в области спорта # Николай Малиновский # Фотофакт

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