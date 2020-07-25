Могилёвское училище олимпийского резерва отмечает юбилей

Новости Беларуси. Более 800 медалей в 2019 году завоевали воспитанники Могилевского училища олимпийского резерва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его история началась ровно 40 лет назад. За эти годы подготовили 82 мастера спорта международного класса. Училище выпустило целую плеяду именитых спортсменов, в том числе и многих олимпийских чемпионов. Среди них – Светлана Баитова, Александр Масейков, Динара Алимбекова.

Николай Малиновский, директор Могилевского училища олимпийского резерва:

Благодаря заботе государства мы не утеряли свой уровень по выступлениям на международной арене. Достаточно сказать, что сегодня более 130 наших учащихся являются членами национальных команд.

Большие надежды у нас на Олимпийские игры. Я думаю, что наши ученики, как и всегда, будут не только участниками, но и привезут нам много медалей.