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Тренер сборной Беларуси по пятиборью: «Мы понимали, что россияне все-таки нас скушают»

11 августа 2023 20:14
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Новости Беларуси. На базе Белорусского государственного университета физической культуры набирает обороты и турнир по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодня, 11 августа, отечественные спортсмены завоевали серебро в командном зачете.

Есть медаль! Стали известны имена чемпионов по современному пятиборью на II Играх стран СНГ.

Тренер сборной Беларуси по пятиборью: «Мы понимали, что россияне все-таки нас скушают»-1

Алексей Сафончик, Даниил Белякович и Никита Лысенко стали вторыми. Опередить нашу тройку сумели только россияне. Бронза – у спортсменов из Казахстана. В личном зачете белорусы остались без наград, лучшим из наших пятиборцев стал Алексей Сафончик, занявший четвертое место. На старт лазер-рана он выходил лидером, однако в условиях жесткой конкуренции преимущество не удержал.

Тренер сборной Беларуси по пятиборью: «Мы понимали, что россияне все-таки нас скушают»-4

Елена Нырцова, тренер сборных команд Беларуси по современному пятиборью:
Россияне очень сильны. Конечно, мы очень сильно надеялись. Надежда умирает последней. Но мы понимали, что они все-таки нас скушают, но боролись, бежали до конца. На сегодня это для нас хороший, нормальный результат.

Пятиборцы борьбу продолжают. В субботу, 12 августа, состоятся мужская и женская эстафеты, а в воскресенье пройдут миксты.

# Игры стран СНГ # Елена Нырцова # Фотофакт

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