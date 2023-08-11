Тренер сборной Беларуси по пятиборью: «Мы понимали, что россияне все-таки нас скушают»

Новости Беларуси. На базе Белорусского государственного университета физической культуры набирает обороты и турнир по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодня, 11 августа, отечественные спортсмены завоевали серебро в командном зачете.

Алексей Сафончик, Даниил Белякович и Никита Лысенко стали вторыми. Опередить нашу тройку сумели только россияне. Бронза – у спортсменов из Казахстана. В личном зачете белорусы остались без наград, лучшим из наших пятиборцев стал Алексей Сафончик, занявший четвертое место. На старт лазер-рана он выходил лидером, однако в условиях жесткой конкуренции преимущество не удержал.

Елена Нырцова, тренер сборных команд Беларуси по современному пятиборью:

Россияне очень сильны. Конечно, мы очень сильно надеялись. Надежда умирает последней. Но мы понимали, что они все-таки нас скушают, но боролись, бежали до конца. На сегодня это для нас хороший, нормальный результат.

Пятиборцы борьбу продолжают. В субботу, 12 августа, состоятся мужская и женская эстафеты, а в воскресенье пройдут миксты.