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Есть медаль! Стали известны имена чемпионов по современному пятиборью на II Играх стран СНГ

11 августа 2023 14:36
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Новости Беларуси. С каждым днем все весомее становится медальная копилка белорусской сборной на II Играх стран СНГ. На турнире по современному пятиборью среди юношей стали известны имена чемпионов. Финал состоялся на спортивных площадках Белорусского государственного университета физической культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть медаль! Стали известны имена чемпионов по современному пятиборью на II Играх стран СНГ-1

Светлана Андралович, корреспондент:
Мы находимся на стадионе Белорусского государственного университета физической культуры, где завершились соревнования по современному пятиборью среди юношей. В личном первенстве весь пьедестал почета заняли российские спортсмены. И здесь разгорелись нешуточные страсти.

Есть медаль! Стали известны имена чемпионов по современному пятиборью на II Играх стран СНГ-4

Лучший из белорусов, Алексей Сафончик, выходил на дистанцию в лазер-ране в числе лидеров. Его преимущество перед ближайшим преследователем было в секунду, борьба была очень-очень плотной. Противостояние было ярким, насыщенным, интересным, спортсмены показывали яркую, красивую, конкурентную борьбу. Важен был каждый сантиметр дистанции, но, к сожалению, в ключевые моменты соперники были мастеровитей и вырвали победу. Алексей Сафончик остановился на четвертой ступени.

Есть медаль! Стали известны имена чемпионов по современному пятиборью на II Играх стран СНГ-7

Андрей Макушин, главный тренер сборных команд России по современному пятиборью:
Уровень проведения соревнований высочайший. По большому международному опыту можно сказать, что ничем он не уступает чемпионатам Европы и мира. Организация в каких-то моментах гораздо лучше. Базы великолепные, наши команды сильнейшие не только на данных соревнованиях. И результаты будут таковы, что будет ясно, что наши спортсмены в любом случае были бы лидерами на соревнованиях любого уровня. Именно в этой возрастной группе, юноши. Так что здесь у меня никаких сомнений нет.

Есть медаль! Стали известны имена чемпионов по современному пятиборью на II Играх стран СНГ-10

Нельзя не отметить колоссальную роль болельщиков. У каждой страны-участницы есть своя группа поддержки. И на стадионе действительно царит атмосфера праздника. За выступлением пятиборцев следили почетные гости.

Есть медаль! Стали известны имена чемпионов по современному пятиборью на II Играх стран СНГ-13

Мария Гнедчик, победительница II Игр стран СНГ (Беларусь):
Сегодня идеальная погода для зрителей, для праздника – все очень круто. Крутое проведение, болельщики, зрители, что мы дома, трасса крутая. Сами соревнования очень значимые для нас, мы готовились к ним с начала сезона, знали, к чему готовимся. У нас очень интересный вид спорта, очень зрелищный, у нас есть лошадки, которые здесь не представлены, потому что мы еще дети. Стрельба, бег, думаю, вы сами убедились, что это очень круто.

Светлана Андралович:
Только что стало известно, что после скрупулезного изучения результатов по трем видам программы у нас есть медаль в командном зачете. Нашему трио в составе досталось серебро. Борьба на турнире продолжается, завтра у пятиборцев эстафеты, в воскресенье – миксты.

# Игры стран СНГ # Светлана Андралович # Алексей Сафончик # Фотофакт

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