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Настоящая сенсация на ринге – белоруски завоевали золото и серебро II Игр стран СНГ

11 августа 2023 19:37
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Новости Беларуси. Настоящей сенсацией на ринге стала победа нашей Марии Пилипенко, которая в весовой категории 66 килограммов завоевала золото на боксерском турнире в Орше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Настоящая сенсация на ринге – белоруски завоевали золото и серебро II Игр стран СНГ-1

Белоруска встречалась с россиянкой Евой Никитиной. Бой получился показательный и зрелищный как для спортсменов, так и для болельщиков. Чемпионка II Игр стран СНГ призналась, что хоть и продемонстрировала высший результат, но еще есть над чем работать, и она обязательно учтет промахи. Сильных духом и смелых наших медалисток горячо поддерживали болельщики.

Настоящая сенсация на ринге – белоруски завоевали золото и серебро II Игр стран СНГ-4

Ксения Махахей, серебряный призер по боксу II Игр стран СНГ:
Когда на ринге не хватало немножко напора, чувствовался зал и было желание идти до конца. Поэтому всем большое спасибо – тренеру, который сидел рядом, подсказывал, также залу, который поддерживал.

Завтра в Орше за золото и серебро поборются мужчины.

# Игры стран СНГ # Фотофакт

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