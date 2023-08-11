Только пловцы завоевали 7 наград II Игр стран СНГ – подводим медальные итоги дня

Сегодня, 11 августа, были разыграны очередные комплекты наград в трех видах спорта: пятиборье, бокс и плавание. Понятно, что победили сильнейшие, но бурю эмоций у болельщиков вызвали успехи именно наших атлетов. Так, только белорусские пловцы завоевали семь медалей – бронзовых и серебряных. Вторыми в напряженной борьбе стали белорусские пятиборцы. Серебро также у Ксении Махахей и Алины Кордюшовой на боксерском турнире, который принимает Орша.