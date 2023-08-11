Две серебряных и пять бронзовых наград – белорусские пловцы пополнили медальную копилку II Игр стран СНГ

Новости Беларуси. В Брестском дворце водных видов спорта продолжается турнир по плаванию. Сегодня стали известны победители и призеры в восьми дисциплинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские пловцы принесли в копилку нашей национальной команды семь медалей. Серебро на дистанции 100 метров баттерфляем в активе Кирилла Холкина. На индивидуальных дистанциях сразу четыре бронзовые награды завоевали наши спортсмены. Владислав Задорожный стал третьим на дистанции 400 метров вольным стилем. На двухсотметровке на спине Дарья Володина замкнула тройку сильнейших. На дистанции 200 метров брассом Генрих Тонкович взял бронзу. Очередной награды удостоилась Мария Пученкова, на стометровке вольным стилем она показала третий результат. В эстафетных заплывах белорусские квартеты также доплыли до пьедестала. В мужской эстафете 4 по 100 метров комплексом наша команда стала бронзовым призером, а в аналогичной женской девушки завоевали серебро.