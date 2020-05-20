Прямой эфир

Опубликован новый состав групп на ЧМ-2021 по хоккею

20 мая 2020 10:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Международная федерация хоккея опубликовала обновленный состав групп на чемпионат мира 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опубликован новый состав групп на ЧМ-2021 по хоккею-1

Напомним, турнир примут Беларусь и Латвия. Главное изменение – сборную России поменяли местами с командой Канады. Сделано это для того, чтобы наши восточные соседи проводили свои матчи в Минске, а не в Риге.

Опубликован новый состав групп на ЧМ-2021 по хоккею-4

Помимо россиян, соперниками белорусских хоккеистов на домашнем чемпионате мира будут шведы, чехи, швейцарцы, словаки, датчане и британцы. Турнир запланирован с 7 по 23 мая 2021 года.    

# Чемпионат мира по хоккею # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске и Бресте прошли онлайн-соревнования в тройном прыжке
20 мая 2020 08:55

В Минске и Бресте прошли онлайн-соревнования в тройном прыжке

Павел Ясиновский: в планах возобновить международные квалификационные турниры по дзюдо с середины сентября 2020 года
19 мая 2020 20:18

Павел Ясиновский: в планах возобновить международные квалификационные турниры по дзюдо с середины сентября 2020 года

Главный тренер сборной Беларуси по дзюдо: спортсмены привыкли, что каждый месяц соревнования, а сейчас тяжело им
19 мая 2020 20:16

Главный тренер сборной Беларуси по дзюдо: спортсмены привыкли, что каждый месяц соревнования, а сейчас тяжело им