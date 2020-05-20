Опубликован новый состав групп на ЧМ-2021 по хоккею

Новости Беларуси. Международная федерация хоккея опубликовала обновленный состав групп на чемпионат мира 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, турнир примут Беларусь и Латвия. Главное изменение – сборную России поменяли местами с командой Канады. Сделано это для того, чтобы наши восточные соседи проводили свои матчи в Минске, а не в Риге.