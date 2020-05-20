Легкоатлет об онлайн-соревнованиях: сейчас такое время, что вообще любой старт благоприятно скажется на всех спортсменах

Новости Беларуси. Белорусская федерация легкой атлетики продолжает проводить соревнования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разумеется, соблюдая меры безопасности. О новом методе организации турнира в тройном прыжке расскажет Наталья Федорцова.

Наталья Федорцова, корреспондент:

Виртуальные чемпионаты мира и соревнования онлайн. Из-за пандемии коронавируса нам пришлось перестроить многие сферы жизни, в том числе и спортивную. И то, что еще полгода назад казалось анекдотичным, сейчас стало реальностью.

Однако для участия в заочном формате спортсменам все же пришлось выйти в сектор. Правда, параллельно – в Минске и Бресте. По два спортсмена на город плюс усеченный состав судейской бригады. Одним словом, сделано все, чтобы свести риски заражения к минимуму. Как отмечают организаторы, онлайн-соревнования дают спортсменам возможность начать сезон вовремя без риска для здоровья и физической формы, которую сложно поддерживать в режиме самоизоляции. Подобный формат помог и болельщикам насладиться турниром не выходя из дома: происходящее транслировалось в интернете.

Владимир Журавлев, главный специалист по массовому спорту Федерации легкой атлетики:

Соревнования прошли на достаточно хорошем уровне. Хорошо, что у нас здесь такая большая команда Белорусской федерации легкой атлетики. С технической точки зрения это хороший интернет, у нас, у ребят телефоны, соответственно, заряжены, и у нас в офисе стоит вся необходимая аппаратура, которая принимает сигнал, обрабатывает картинку.

Турнир стал пробой пера перед началом нового летнего сезона. Как говорят спортсмены, лучшая тренировка – это соревнования. Разумеется, на промежуточном старте атлеты победных задач перед собой не ставят, но в состязаниях победитель все же был определен. Так, в командной борьбе лучший результат показали девушки, а в личной ожидаемо сильнейшей оказалась Виолетта Скворцова, среди парней – Егор Чуйко.

Марк Мажейка, участник соревнований:

Этим стартом не особо доволен, я рассчитывал показать лучший результат, но это начало сезона. То, что такие соревнования проводятся, – это отлично. Сейчас тем более такое время, что вообще любой старт, который сейчас будет, довольно-таки благоприятно скажется на всех спортсменах, потому что непонятно, что вообще когда будет в ближайшее время. Есть возможность распрыгаться, попрыгать и проверить, на что я способен в этом сезоне.