Тренер МФК «Столица» об игре с «Лидой»: в очередной раз делаем из вратаря соперника звезду матча

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по мини-футболу завершен 19-й тур. Все фавориты высшей лиги одержали уверенные победы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по мини-футболу завершен 19-й тур. Все фавориты высшей лиги одержали уверенные победы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Идущая на третьем месте «Столица» принимала середняка таблицы – команду «Лида». Парни Дмитрия Камеко подтвердили фаворитский статус, уже в первой половине заколотив в ворота оппонента четыре мяча. Несмотря на комфортное преимущество, минчане продолжили доминировать и во втором тайме. Итоговый счет – 8:0. Дублем отметился Владимир Жигалко.
Дмитрий Камеко, главный тренер МФК «Столица»:
Я благодарен ребятам, что они довольно концентрированно, несмотря на то, что знали, что у соперника потери, отыграли этот матч и слабину не давали себе. То, что могли забить намного больше, – тут вопрос реализации. Мы в очередной раз делаем из вратаря соперника звезду матча.
Стоит отметить, что лидер турнира, оршанский «Витэн», обыграл на своей площадке «Борисов-900» со счетом 5:2. С таким же результатом идущий вторым гомельский ВРЗ в гостях был сильнее гродненского клуба «УВД-Динамо». «Столица» по-прежнему идет третьей.