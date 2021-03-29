Тренер МФК «Столица» об игре с «Лидой»: в очередной раз делаем из вратаря соперника звезду матча

Идущая на третьем месте «Столица» принимала середняка таблицы – команду «Лида». Парни Дмитрия Камеко подтвердили фаворитский статус, уже в первой половине заколотив в ворота оппонента четыре мяча. Несмотря на комфортное преимущество, минчане продолжили доминировать и во втором тайме. Итоговый счет – 8:0. Дублем отметился Владимир Жигалко.

Дмитрий Камеко, главный тренер МФК «Столица»:

Я благодарен ребятам, что они довольно концентрированно, несмотря на то, что знали, что у соперника потери, отыграли этот матч и слабину не давали себе. То, что могли забить намного больше, – тут вопрос реализации. Мы в очередной раз делаем из вратаря соперника звезду матча.