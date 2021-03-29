Футбол. Товарищеский матч. Молодёжная сборная Беларуси уступила команде Грузии

Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по футболу провела очередной товарищеский матч, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 29 марта наша команда в Тбилиси играла против сверстников из Грузии.
Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по футболу провела очередной товарищеский матч, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 29 марта наша команда в Тбилиси играла против сверстников из Грузии.
Команды обменялись голами уже в стартовой трети первой половины. На пятой минуте хозяева открыли счет, но тянуть с ответом наши долго не стали. Всего семь минут спустя точным ударом из-за пределов штрафной отметился Супранович. В итоге на перерыв команды ушли при равных цифрах.
Второй тайм также начался с двух быстрых голов, правда, оба из них оформили грузины – на 53-й и 61-й минутах. Но этого хозяевам показалось мало, и в самой концовке в белорусские ворота влетел четвертый мяч. В результате разгромное поражение нашей молодежки – 1:4.