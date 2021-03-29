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Футбол. Товарищеский матч. Молодёжная сборная Беларуси уступила команде Грузии

29 марта 2021 19:57
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Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по футболу провела очередной товарищеский матч, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 29 марта наша команда в Тбилиси играла против сверстников из Грузии.

Футбол. Товарищеский матч. Молодёжная сборная Беларуси уступила команде Грузии-1

Команды обменялись голами уже в стартовой трети первой половины. На пятой минуте хозяева открыли счет, но тянуть с ответом наши долго не стали. Всего семь минут спустя точным ударом из-за пределов штрафной отметился Супранович. В итоге на перерыв команды ушли при равных цифрах.

Футбол. Товарищеский матч. Молодёжная сборная Беларуси уступила команде Грузии-4

Второй тайм также начался с двух быстрых голов, правда, оба из них оформили грузины – на 53-й и 61-й минутах. Но этого хозяевам показалось мало, и в самой концовке в белорусские ворота влетел четвертый мяч. В результате разгромное поражение нашей молодежки – 1:4.

# Футбол Беларуси # Никита Супранович # Фотофакт

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