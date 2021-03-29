Волейбол. «Минчанка» проиграла «Уралочке» в российской Суперлиге

В регулярном чемпионате команды встречались дважды и обменялись домашними победами. Но решающий этап турнира проходит в Казани, из-за чего отпадает фактор своей площадки. К сожалению, для белорусских болельщиков, на нейтральном паркете лучше проявили себя девушки из Екатеринбурга. Подопечным Саликова удалось взять только одну партию – вторую – 25:20. Три других сета остались за «Уралочкой» – дважды по 25:21 и еще раз 25:22. Второй и последний поединок группового этапа турнира «Минчанка» проведет 31 марта. Соперник – московское «Динамо».