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Волейбол. «Минчанка» проиграла «Уралочке» в российской Суперлиге

29 марта 2021 20:37
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Новости Беларуси. Волейболистки «Минчанки» начали выступление в «финале шести» российской Суперлиги. 29 марта наши девушки сыграли против «Уралочки», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбол. «Минчанка» проиграла «Уралочке» в российской Суперлиге-1

В регулярном чемпионате команды встречались дважды и обменялись домашними победами. Но решающий этап турнира проходит в Казани, из-за чего отпадает фактор своей площадки. К сожалению, для белорусских болельщиков, на нейтральном паркете лучше проявили себя девушки из Екатеринбурга. Подопечным Саликова удалось взять только одну партию –  вторую – 25:20. Три других сета остались за «Уралочкой» – дважды по 25:21 и еще раз 25:22. Второй и последний поединок группового этапа турнира «Минчанка» проведет 31 марта. Соперник – московское «Динамо».

Волейбол. «Минчанка» проиграла «Уралочке» в российской Суперлиге-4

В полуфинал российской Суперлиги выйдут по две лучшие команды из каждого трио.

# Волейбол # Станислав Саликов # Фотофакт

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