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«Нью-Джерси» победил «Бостон» в матче НХЛ. Как проявил себя Егор Шарангович?

29 марта 2021 14:03
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Этой ночью в НХЛ состоялись четыре матча. Наиболее интересным для белорусов является поединок, в котором было заброшено меньше всего шайб – всего одна, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Нью-Джерси» победил «Бостон» в матче НХЛ. Как проявил себя Егор Шарангович?-1

Речь о встрече «Бостона» и «Нью-Джерси», за который играет наш соотечественник Егор Шарангович. В гостях «дьяволы» победили минимально – 1:0. На 17-й минуте шайбу забросил Кайл Палмьери.

«Нью-Джерси» победил «Бостон» в матче НХЛ. Как проявил себя Егор Шарангович?-4

Что касается белоруса, Шарангович провел на льду 17 минут 8 секунд, нанес три броска в створ ворот, совершил два силовых приема и заблокировал один бросок.

# Хоккей # Егор Шарангович # Кайл Палмьери # Фотофакт

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