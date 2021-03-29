«Нью-Джерси» победил «Бостон» в матче НХЛ. Как проявил себя Егор Шарангович?

Этой ночью в НХЛ состоялись четыре матча. Наиболее интересным для белорусов является поединок, в котором было заброшено меньше всего шайб – всего одна, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Речь о встрече «Бостона» и «Нью-Джерси», за который играет наш соотечественник Егор Шарангович. В гостях «дьяволы» победили минимально – 1:0. На 17-й минуте шайбу забросил Кайл Палмьери.