Тренер МФК «Столица»: БЧ – хорошо сбалансированная команда, у них агрессивный стиль игры

Новости Беларуси. «Столица» добилась победы над гомельской БЧ в первом матче за бронзовые награды минифутбольного чемпионата Беларуси. Игра прошла вечером 8 июня во Дворце спорта «Уручье» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости отличились первыми. Открыл счет Никита Андриевский. Но еще до перерыва хозяева площадки провели три мяча в ответ. Сначала дубль оформил Тарас Королишин, а затем отличился Бето. Во втором тайме Николай Грицына упрочил перевес «Столицы». Итоговые цифры 4:1 в пользу минского клуба. Весомая заявка на бронзу главного турнира страны.

Дмитрий Баровский, тренер МФК «Столица»:

Матч был сложный. Команда БЧ – очень хорошо сбалансированная команда. У них есть свой стиль игры, такой агрессивный. Наши ребята тоже молодцы, сегодня все вышли заряженными. Мы, тренерский штаб и весь клуб, в них верим. Мы сделали только полдела, второй длинный шаг нас ожидает в Гомеле. Мы будем очень серьезно готовиться.