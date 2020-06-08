ЧБ по мини-футболу. «Витэн» победил ВРЗ в первом матче финальной серии

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по мини-футболу сыгран первый матч финальной серии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Орше отношения выясняли местный «Витэн» и гомельский ВРЗ. Гости вели после первого тайма – 2:0, но «энергетики» сумели отыграться. Ничья по итогам основного времени и овертайма.

В серии пенальти удача улыбнулась оршанским футболистам – 3:2 в матче и 1:0 в серии до трех побед.