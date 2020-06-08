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Прошла жеребьёвка 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу

08 июня 2020 19:41
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Новости Беларуси. 8 июня прошла жеребьевка 1/16 финала футбольного Кубка Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прошла жеребьёвка 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу-1

Прошла жеребьёвка 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу-3

На этой стадии клубы высшей лиги играют на выезде с представителями минора. Не обошлось без интересных пар. Так, «Шахтер» отправится в гости к «Гомелю». А минское «Динамо» сыграет с «Крумкачами». Пока непонятно, с кем встретится брестское «Динамо». «Лида» ранее победила «Мелиоратор», но результат встречи может быть опротестован.

Матчи 1/16 пройдут в августе.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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