Прошла жеребьёвка 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу

На этой стадии клубы высшей лиги играют на выезде с представителями минора. Не обошлось без интересных пар. Так, «Шахтер» отправится в гости к «Гомелю». А минское «Динамо» сыграет с «Крумкачами». Пока непонятно, с кем встретится брестское «Динамо». «Лида» ранее победила «Мелиоратор», но результат встречи может быть опротестован.

Матчи 1/16 пройдут в августе.