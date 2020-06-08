«Шахтёр» победил РЦОР-БГУ в центральном матче 12-го тура «Беларусбанк – Высшей лиги»

В Солигорске встретились команды из группы лидеров: «Шахтер» принимал РЦОР-БГУ. «Горняки» провели быстрый мяч: на 12-й минуте отличился набравший отменную форму Лисакович. Этот гол не слишком поменял рисунок игры, хозяева поля владели преимуществом, но больше отличиться не сумели. 1:0 – победа «Шахтера», сухая серия которого в этом чемпионате достигла уже семи матчей (из них шесть победных).