«Шахтёр» победил РЦОР-БГУ в центральном матче 12-го тура «Беларусбанк – Высшей лиги»

Новости Беларуси. Центральный матч 12-го тура «Беларусбанк – Высшей лиги» был сыгран 7 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Центральный матч 12-го тура «Беларусбанк – Высшей лиги» был сыгран 7 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Солигорске встретились команды из группы лидеров: «Шахтер» принимал РЦОР-БГУ. «Горняки» провели быстрый мяч: на 12-й минуте отличился набравший отменную форму Лисакович. Этот гол не слишком поменял рисунок игры, хозяева поля владели преимуществом, но больше отличиться не сумели. 1:0 – победа «Шахтера», сухая серия которого в этом чемпионате достигла уже семи матчей (из них шесть победных).
Первую викторию в розыгрыше одержали «Смолевичи». БАТЭ сыграл вничью с «Витебском», хотя вел – 2:0. Клуб из Борисова по-прежнему лидирует, но «Шахтер» отстает всего на два очка.