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Тренер ХК «Шахтёр»: много кто не верил в нас, но мы всем доказали

25 марта 2020 21:08
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Новости Беларуси. 24 марта стал известен второй финалист плей-офф хоккейного Чемпионата Беларуси. Им стал «Шахтер». Солигорчане в седьмом поединке серии вырвали победу у «Немана», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тренер ХК «Шахтёр»: много кто не верил в нас, но мы всем доказали-1

Развязка поединка и всего противостояния наступила в середине третьего периода. Гродненцы заработали удаление, которое смогли реализовать «горняки». Шайбу на свой счет записал нападающий Илья Камбович. Ассистировали форварду при взятии ворот Александр Жидких и Сергей Станкевич.

Тренер ХК «Шахтёр»: много кто не верил в нас, но мы всем доказали-4

«Неман» попытался организовать финальный штурм ворот соперника, но не получилось. «Шахтер» победил 1:0 в матче и 4:3 в серии.

Тренер ХК «Шахтёр»: много кто не верил в нас, но мы всем доказали-7

Сергей Пушков, главный тренер ХК «Неман»:
Когда игрок выскакивает раньше времени, не меняя… Не знаю. Большим желанием выскочить на площадку и играть дальше? Обыкновенное нарушение дисциплины, можно так сказать. Как может появляться два раза подряд игрок, который не должен там находиться. Он должен менять своего оппонента, центральный должен поменять центрального. Выпрыгнуть неизвестно когда? Непонятно.

Тренер ХК «Шахтёр»: много кто не верил в нас, но мы всем доказали-10

Юрий Файков, главный тренер ХК «Шахтер»:
Шикарный выдали матч, бескомпромиссный. Я думаю, это всем понравилось. Ну и я могу сказать, что горжусь ребятами по проделанной работе этой большой. Много кто не верил в нас, но мы всем доказали.

Юрий Файков о победе «Шахтёра» на ЧБ: «Шикарный выдали матч»

Тренер ХК «Шахтёр»: много кто не верил в нас, но мы всем доказали-13

Команда из Солигорска последний раз пробивалась в финальную серию в сезоне 2015/16. Тогда «Шахтер» уступил в пяти матчах «Юности» 1:4. Именно с «красно-синими» солигорчане будут бороться в 2020 году за чемпионство. Финальная серия будет длиться до четырех побед одной из команд. Первый матч состоится в пятницу 27 марта.

# Хоккей Беларуси # Сергей Пушков # Юрий Файков # Фотофакт

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