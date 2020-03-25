Тренер ХК «Шахтёр»: много кто не верил в нас, но мы всем доказали

Новости Беларуси. 24 марта стал известен второй финалист плей-офф хоккейного Чемпионата Беларуси. Им стал «Шахтер». Солигорчане в седьмом поединке серии вырвали победу у «Немана», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Развязка поединка и всего противостояния наступила в середине третьего периода. Гродненцы заработали удаление, которое смогли реализовать «горняки». Шайбу на свой счет записал нападающий Илья Камбович. Ассистировали форварду при взятии ворот Александр Жидких и Сергей Станкевич.

«Неман» попытался организовать финальный штурм ворот соперника, но не получилось. «Шахтер» победил 1:0 в матче и 4:3 в серии.

Сергей Пушков, главный тренер ХК «Неман»:

Когда игрок выскакивает раньше времени, не меняя… Не знаю. Большим желанием выскочить на площадку и играть дальше? Обыкновенное нарушение дисциплины, можно так сказать. Как может появляться два раза подряд игрок, который не должен там находиться. Он должен менять своего оппонента, центральный должен поменять центрального. Выпрыгнуть неизвестно когда? Непонятно.

Юрий Файков, главный тренер ХК «Шахтер»:

Шикарный выдали матч, бескомпромиссный. Я думаю, это всем понравилось. Ну и я могу сказать, что горжусь ребятами по проделанной работе этой большой. Много кто не верил в нас, но мы всем доказали. Юрий Файков о победе «Шахтёра» на ЧБ: «Шикарный выдали матч»