Смотрите, как будет выглядеть национальный стадион Беларуси

Новости Беларуси. 25 марта в сети появилась видеопрезентация будущего национального стадиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его в Минске построят китайцы. 24 марта в ходе беседы Александра Лукашенко с послом КНР эта стройка была названа образцовой. Александр Лукашенко: никакие коронавирусы не помешают нам развивать отношения с Китаем