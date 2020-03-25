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Смотрите, как будет выглядеть национальный стадион Беларуси

25 марта 2020 18:47
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Новости Беларуси. 25 марта в сети появилась видеопрезентация будущего национального стадиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смотрите, как будет выглядеть национальный стадион Беларуси-1

Его в Минске построят китайцы. 24 марта в ходе беседы Александра Лукашенко с послом КНР эта стройка была названа образцовой.

Александр Лукашенко: никакие коронавирусы не помешают нам развивать отношения с Китаем

Смотрите, как будет выглядеть национальный стадион Беларуси-4

В будущем на стадионе будут проводиться крупные международные соревнования. Этот объект, вне всяких сомнений, станет украшением нашей столицы. Смотрите сами.

Смотрите, как будет выглядеть национальный стадион Беларуси-7

Смотрите, как будет выглядеть национальный стадион Беларуси-9

Смотрите, как будет выглядеть национальный стадион Беларуси-11

# Государственная политика в области спорта # Фотофакт

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