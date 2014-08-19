Женская сборная Беларуси по баскетболу проиграла Австралии 43:75 в товарищеском поединке в Минске

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу готовится к старту на чемпионате мира. Первенство континента начнется 27 сентября в Турции. Сбор Римантас Григас протрубил еще месяц назад, а сегодня настала пора для первой проверки сил. На паркете Дворца спорта белоруски принимали австралиек.

Австралийские баскетболистки пожаловали в столицу Беларуси для товарищеского поединка. Дружина такого ранга у нас в стране, пожалуй, впервые. С 1996 года не один пьедестал Олимпийских игр не обходится без представительниц Океании. Соперник у белорусов в дебютном спарринге нового тренировочного цикла серьезней не придумаешь.

В официальных поединках оппоненты встречались дважды. И на пекинской Олимпиаде, и на чемпионате мира два года спустя австралийки оказывались сильнее.

На этот раз их преимущество не оставило сомнений. У хозяев паркета практически ничего не получалось ни в нападении, ни в защите, где соперницы регулярно наказывали их трехочковыми.

Елена Левченко, центровая женской сборной Беларуси по баскетболу:

Сами себя убиваем. Первая игра, может быть, у кого-то волнение. Видели, в нападении много непонятной какой-то суеты, какие-то передачи, может, немножко не знаем, не чувствуем друг друга в плане игры.

Лидер команды Елена Левченко к сборной присоединились лишь пару дней назад. Центровой с партнерами еще предстоит оттачивать слаженность взаимодействий.

Левченко, кстати, уже сейчас готовится к серьезным нагрузкам. Нынешний цикл в связи с декретным отпуском пропускают другие центровые – Анастасия Веремеенко и Марина Крес.

Тренерскому штабу теперь предстоит искать другие козыри для команды вместо высокой передней линии. На все про все есть еще больше месяца.

Уже 19 августа белоруски попробуют реабилитироваться перед родной публикой за поражение 43:75 в первом спарринге. Во Дворце спорта белоруски проведут повторный товарищеский матч с австралийками. Вход на трибуны свободный, сообщили в программе «СТВ-Спорт».