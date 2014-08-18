20 медалей, в том числе 13 золотых, завоевали белорусские студенты на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Заславле

Новости Беларуси. Число «13» может быть счастливым. Именно столько золотых медалей завоевали белорусские гребцы на домашнем чемпионате мира среди студентов по гребле на байдарках и каноэ. Ближайших соперников, поляков, хозяева регаты превзошли и по качеству, и по количеству наград.

Талисман соревнований сом Лявон под конец разошелся и стал заводить публику как зубр Волат. Впрочем, зрители в этом не нуждались. За своих они болели всей душой, не забывая привечать и гостей.

Парни и девушки с веслами вниманием обделены не были. То и дело их обступали плотным кольцом волонтеры, журналисты, фанаты. Многие приехали в Минск после мирового первенства в Крылатском. Знали, что студенческий старт проходным не будет.

Анатолий Товкань, призер чемпионата мира среди студентов по гребле на байдарках и каноэ (Россия):

Готовился полноценно, знал, что приедет хоть не полное количество стран, но те, что приедут, привезут сильные экипажи. Особенно Беларусь.

Федерика Ноле, призер чемпионата мира среди студентов по гребле на байдарках и каноэ (Италия):

Мне 20 лет, моей напарнице 23. Для нас важно участвовать в этих соревнованиях. Недавно мы выступали на чемпионате мира в Москве. Без особого успеха. А здесь стали призерами.

Сдержанная радость, а порою слезы. Вот эмоции, выпавшие на долю приезжих гребцов. А все потому, что хозяева регаты выставили боеспособный состав. Костяк команды составили спортсмены, которые входят в национальную сборную.

Белорусы выигрывали у своих соперников по-разному. Кто-то «привозил» целый корпус лодки, а кто-то вырывал на финише сотые доли секунды. Причем «липовых» студентов среди них не было. БГУФК, Мозырский педагогический, БНТУ. Вот далеко не полный перечень вузов, цвета которых защищали белорусы. А кое-кто, как Денис Гаража, получает и второе высшее.

Не сочли для себя зазорным погоняться в Заславле олимпийские медалисты Лондона.

Ольга Худенко, чемпионка мира среди студентов по гребле на байдарках и каноэ:

Мы очень рады, что у себя дома показали наивысший результат, когда за нас болеют наши родные и близкие, которые даже здесь находятся. И в первую очередь прославили свой университет.

В итоге белорусские гребцы сорвали банк, завоевав 20 медалей, 13 из которых – золотые. Сборная Польши на финише турнира спасовала перед их напором. У наших соседей 19 наград, из них 6 – высшей пробы. Третьими стали чехи.

Белорусам достался приз за командное первое место, а Марина Литвинчук и наша мужская дружина стали лучшими среди байдарочников, сообщили в программе «СТВ-Спорт».