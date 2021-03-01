Павел Нехайчик о матче за Суперкубок: проверить себя на фоне чемпиона и прямого конкурента

Новости Беларуси. Меньше суток остается до открытия нового футбольного сезона в Беларуси, который традиционно стартует матчем за Суперкубок, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этот раз за трофей поборются «Шахтер» и БАТЭ.

Павел Нехайчик, игрок команды БАТЭ:

Для нас Суперкубок – это своего рода экзамен. Посмотреть, как мы провели сборы, что у нас получилось, что не получилось. Одно дело товарищеские игры, когда ты работаешь под нагрузками, другое дело – все-таки проверить себя на фоне чемпиона, ну и прямого конкурента в нашем чемпионате. Поэтому исключительно проверить себя, не более того. Но в то же самое время прекрасно понимаем, что это трофей. Конечно, мы хотим его завоевать.