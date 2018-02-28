Людмила Волчёк о подготовке к Паралимпиаде-2018: «Мы тренировались по полной программе, без всяких срывов»

Новости Беларуси. Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане закончились, но впереди еще Паралимпийские. Они пройдут с 9 по 18 марта, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Спортсмены разыграют 80 комплектов медалей в шести дисциплинах. Это, к слову, на восемь наборов больше, чем четыре года назад в Сочи. Беларусь будет представлена в биатлоне и лыжных гонках.

Среди 15 членов делегации особо выделяется Людмила Волчек. Корейские игры станут для нее уже седьмыми. На церемонии открытия Людмила будет нашим знаменосцем. Также в рядах команды сразу шесть дебютантов.

Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси:

Мы не везем туристов. Главная задача каждого спортсмена – бороться за восьмерку. Это вполне каждому по силе. Второе – мы не смотрим паспорт. Если человек показывает результат, почему у него должны быть какие-то препоны? Скажем, не смотря на возраст. Радует то, что из 15 у нас шесть человек новичков, молодых. В лыжных гонках, мы думаем, новички покажут достойный результат. Все требования тренерского, медицинского, спортивного состава выполнены, профинансированы на 100 %. Это касается экипировки, инвентаря, учебно-тренировочных сборов.