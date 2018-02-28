МОК восстановил членство Олимпийского комитета России: комментарий главы ОКР

Новости России. МОК восстановил членство Олимпийского комитета России после проверки допинг-проб российских спортсменов, которые были взяты в Пхенчхане.

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на главу ОКР Александра Жукова, восстановление было связано с окончанием допинг-тестов спортсменов из России.

Александр Жуков, глава ОКР:

В письме, которое мы сегодня получили, написано, что МОК может подтвердить, что все остальные тесты олимпийских спортсменов из России являются отрицательными. То есть все проведённые в последние дни Олимпиады допинг-тесты были отрицательными. Автоматически решение о восстановлении вступает в силу, как только организация, которая проводит допинг-тесты, подтвердит отсутствие случаев нарушения антидопинговых правил.

Напомним, 5 декабря ОКР был отстранен исполкомом МОК, но российские спортсмены были допущены на Олимпиаду в статусе «Олимпийские атлеты из России» и выступали под нейтральным флагом.