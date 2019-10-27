«Требовательный, но грамотный». Сравниваем первый и второй приход Крэйга Вудкрофта в белорусский хоккей

Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» лихорадит. После вроде бы как стандартного начала из побед и поражений «зубры» ушли в крутое пике, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Затяжная серия поражений может надломить кого угодно. Совсем скоро наступит международная пауза, когда можно будет немного перевести дух и досконально осмыслить происходящее. Но до нее еще нужно дотерпеть, что получается далеко не всегда.

Осмелимся предположить, что тренерское кресло под Крейгом Вудкрофтом уже зашаталось. Наш хоккейный эксперт Наталья Федорцова сравнила старт сезона «Динамо» при первом и втором приходах канадца.

Наталья Федорцова, корреспондент:

Помните детскую развивающую игру, когда давали две практически одинаковые картинки, и нужно было найти несколько отличий? Так вот, в этом сезоне с минским «Динамо» можно поиграть точно так же.

Далекий 2016-й, девятый сезон КХЛ. На позицию главного тренера приходит мало кому известный канадец Крэйг Вудкрофт и начинает творить историю. Из-за олимпийской квалификации его команда начала сезон значительно позже остальных, но за короткое время смогла не то что догнать, а опередить многих соперников. К 23 октября «зубры» сыграли 22 матча, из которых 14 оказались победным – один из успешнейших стартов минчан в Континентальной хоккейной лиге. Болельщики не могли нарадоваться, а Крэйг с завидной регулярностью повторял, что прививает команде быстрый атакующий хоккей и развивает «инстинкт убийцы».

Нужно отдать должное, у него это получилось: по итогам регулярного чемпионата «Динамо» набрало 105 очков и вышло в плей-офф с пятого места – лучший результат «бело-синих» за всю историю выступления в КХЛ.

Но потом, как говорится, что-то пошло не так. Бескомпромиссный Вудкрофт покинул команду, ему на смену пришел «памяркоўны» Дуайер, который, как ни старался, не смог приблизиться к успехам земляка. Не удивительно, что возвращение Крэйга с энтузиазмом восприняли как болельщики, так и игроки.

Кирилл Готовец, защитник ХК «Динамо-Минск»:

Я обрадовался, потому что мне нравилось с ним работать три года назад. Он очень грамотный специалист. Требовательный, но грамотный. Четко доводит до игроков, чего хочет, понятным языком. Когда мы все на льду правильно выполняем свою работу, то присутствует слаженность.

Александр Павлович, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Немножко другие ребята, коллектив, тренерский штаб поменялись. Система одна и та же осталась игры, и требования те же. Такой же агрессивный хоккей, стараться доминировать все 60 минут, играть как можно больше времени в атаке.

С 2016 года состав «зубров» обновился почти на треть, также кардинально изменился тренерский штаб. Если три года назад Крэйгу ассистировали заокеанские специалисты Рон Паско и Роб Дэвиссон, то сейчас хедкоучу помогают исключительно белорусы.

Павел Перепехин, с именем которого связывают повторение лучшего результата выступления юниорской сборной на чемпионате мира – 2019. Наши парни заняли пятое место. И Михаил Грабовский – пока последний белорус, поигравший в НХЛ. Для именитого нападающего работа в «Динамо» – первый тренерский опыт, а многие хоккеисты в бело-синей форме – хорошие друзья.

Крэйг Вудкрофт, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Я знаю Грабовского как профессионала, который подписывал контракт с желанием сделать клуб лучше. Если понаблюдать за ним, видно, с какой страстью он делает свою работу. Михаил пока еще думает как игрок. Иногда я хочу надавить на кого-то из парней, но он, как недавний практикующий хоккеист, советует этого не делать, что тоже дает свои результаты. Я прислушиваюсь к его рекомендациям, сейчас между нами существует баланс: мы отлично понимаем друг друга. Ему комфортно тренировать друзей, им двигает цель помочь и победить. Михаил был ярким хоккеистом, и сейчас он показывает себя как яркого тренера.

По сравнению с 2016-м ковать победы Крэйгу и его команде удается сложнее. Но «Динамо» если и уступает, то зачастую с минимальной разницей в счете. На шайбу больше соперник забрасывал в 10 из 14 проигранных матчей, причем четыре из них закончились за пределами основного времени. Нередко по игре «зубры» выглядят предпочтительнее, да и статистика противостояний показывает, что динамовцы преуспевают во многих компонентах. Одной из причин такого результата Вудкрофт называет сформировавшуюся за время его отсутствия привычку быть вторыми.

Кирилл Готовец:

Сложилась такая атмосфера в последние два года в «Динамо-Минск», что команда много проигрывала. И трудно было сказать, что что-то делалось для изменения этого результата. Хорошо, что у нас очень сильно изменилась команда по сравнению с прошлым годом. Игроки со свежим разумом приходят, которым легче донести «ментальность победителя».

В 2019 году состав минского «Динамо» ощутимо помолодел. 12 игрокам из 35 еще не исполнилось 24 лет. Самый юный Павел Денисов в мае отметил свое совершеннолетие. И эти хоккеисты вовсе не коротают время на скамейке. Фамилии Осипкова, Мартынова, Павленко звучат достаточно часто. А 20-летний Владислав Еременко – завсегдатай первой пары защитников.

Примерно так же было в 2016-и. И сейчас развитие молодых белорусов – одна из основных целей клуба, которую преследуют главный тренер. Даже не смотря на то, что по сравнению с первым приходом уже не имеет никакого отношения к национальной сборной.

Крэйг Вудкрофт:

Я здесь, чтобы сделать «Динамо» лучше. Клуб – это платформа для подготовки игроков сборной Беларуси. С 2016 года ничего не изменилось. И если команда хочет быть успешной в КХЛ, нужен вклад именно белорусских игроков. Ничто не делает меня таким гордым, как осознание того, что в девятом сезоне «зубры» показали лучший результат выступлений в лиге. Это было сделано благодаря хоккеистам с белорусским паспортом, и я хочу, чтобы сейчас история повторилась.