Трассу развезло из-за дождя. Итоги белорусов на 7-м этапе ралли «Шёлковый путь»

Новости Беларуси. Вновь в числе лидеров, но и вновь без пьедестала. Белорусские МАЗы продолжают погоню за КАМАЗами на «Шелковом пути-2022», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 7-й этап ралли представлял из себя круговой маршрут «Элиста – Элиста» общей протяженностью 350 километров, 310 из которых были специальным участком.

Пилотам пришлось сражаться не только с соперниками, но и с небесной канцелярией. Вначале был дождь, и трассу развезло. Затем она подсохла и позволила ехать быстрее и рисковать. В итоге грузовик под управлением Вязовича пересек финишную черту 4-м, Василевский стал 5-м. Однако в общем зачете Вязович по-прежнему третий, Василевский – 4-й. Финиширует ралли 16 июля в Москве.