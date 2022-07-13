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Трассу развезло из-за дождя. Итоги белорусов на 7-м этапе ралли «Шёлковый путь»

13 июля 2022 13:48
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Новости Беларуси. Вновь в числе лидеров, но и вновь без пьедестала. Белорусские МАЗы продолжают погоню за КАМАЗами на «Шелковом пути-2022», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 7-й этап ралли представлял из себя круговой маршрут «Элиста – Элиста» общей протяженностью 350 километров, 310 из которых были специальным участком.  

Трассу развезло из-за дождя. Итоги белорусов на 7-м этапе ралли «Шёлковый путь»-1

Пилотам пришлось сражаться не только с соперниками, но и с небесной канцелярией. Вначале был дождь, и трассу развезло. Затем она подсохла и позволила ехать быстрее и рисковать. В итоге грузовик под управлением Вязовича пересек финишную черту 4-м, Василевский стал 5-м. Однако в общем зачете Вязович по-прежнему третий, Василевский – 4-й. Финиширует ралли 16 июля в Москве.  

# Автомобильные гонки # Сергей Вязович # Александр Василевский # Фотофакт

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