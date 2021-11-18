7-й тур Лиги чемпионов. «Мешков Брест» сыграл вничью с «Загребом»

Белорусы смогли завоевать первое очко в свою копилку. В стартовом тайме лучше выглядели гости – 15:13. Во втором отрезке предпочтительнее действовали уже хозяева. Они смогли сравнять цифры. Более того, именно белорусы получили право на последнюю атаку. Однако на высоте оказался неприятельский страж ворот. Ничья – 30:30. «Мешков Брест» прерывает проигрышную серию из восьми матчей. Совсем скоро команды встретятся вновь, но уже в рамках 8-го тура.