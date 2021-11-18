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7-й тур Лиги чемпионов. «Мешков Брест» сыграл вничью с «Загребом»

18 ноября 2021 15:04
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Новости Беларуси. Гандбольный клуб «Мешков Брест» сыграл вничью с хорватским «Загребом» в рамках 7-го тура Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

7-й тур Лиги чемпионов. «Мешков Брест» сыграл вничью с «Загребом»-1

Белорусы смогли завоевать первое очко в свою копилку. В стартовом тайме лучше выглядели гости – 15:13. Во втором отрезке предпочтительнее действовали уже хозяева. Они смогли сравнять цифры. Более того, именно белорусы получили право на последнюю атаку. Однако на высоте оказался неприятельский страж ворот. Ничья – 30:30. «Мешков Брест» прерывает проигрышную серию из восьми матчей. Совсем скоро команды встретятся вновь, но уже в рамках 8-го тура.

# Гандбол # Фотофакт

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