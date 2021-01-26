Прямой эфир

Сергей Кузнецов продолжит карьеру в Северной Америке. Нападающий отправился в главную юниорскую лигу США

26 января 2021 12:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусский нападающий Сергей Кузнецов продолжит карьеру в Северной Америке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

18-летний нападающий отправился в главную юниорскую лигу США и будет выступать за команду «Янгстоун Фантомс».

Сергей Кузнецов продолжит карьеру в Северной Америке. Нападающий отправился в главную юниорскую лигу США-1

Этот сезон форвард начал в жлобинском «Металлурге», где сыграл в 29 матчах, набрав 17 очков при показателе полезности «+4».  

# Хоккей # Сергей Кузнецов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Динамо» или «Северсталь»? Минские хоккеисты начали домашнюю серию в КХЛ
25 января 2021 20:49

«Динамо» или «Северсталь»? Минские хоккеисты начали домашнюю серию в КХЛ

Антон Исаков: «Год без соревнований, тут чемпионат. Тяжеловато, потому что нет соревновательной чуйки»
25 января 2021 20:39

Антон Исаков: «Год без соревнований, тут чемпионат. Тяжеловато, потому что нет соревновательной чуйки»

Кто представит сборную Беларуси на ЧЕ по биатлону? Тренерский штаб обнародовал список спортсменов
25 января 2021 20:35

Кто представит сборную Беларуси на ЧЕ по биатлону? Тренерский штаб обнародовал список спортсменов