Сергей Кузнецов продолжит карьеру в Северной Америке. Нападающий отправился в главную юниорскую лигу США

Новости Беларуси. Белорусский нападающий Сергей Кузнецов продолжит карьеру в Северной Америке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
18-летний нападающий отправился в главную юниорскую лигу США и будет выступать за команду «Янгстоун Фантомс».
Новости Беларуси. Белорусский нападающий Сергей Кузнецов продолжит карьеру в Северной Америке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
18-летний нападающий отправился в главную юниорскую лигу США и будет выступать за команду «Янгстоун Фантомс».
Этот сезон форвард начал в жлобинском «Металлурге», где сыграл в 29 матчах, набрав 17 очков при показателе полезности «+4».