Сергей Кузнецов продолжит карьеру в Северной Америке. Нападающий отправился в главную юниорскую лигу США

18-летний нападающий отправился в главную юниорскую лигу США и будет выступать за команду «Янгстоун Фантомс».

Новости Беларуси. Белорусский нападающий Сергей Кузнецов продолжит карьеру в Северной Америке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Этот сезон форвард начал в жлобинском «Металлурге», где сыграл в 29 матчах, набрав 17 очков при показателе полезности «+4».