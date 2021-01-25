Антон Исаков: «Год без соревнований, тут чемпионат. Тяжеловато, потому что нет соревновательной чуйки»

Новости Беларуси. Год без соревнований. Именно столько белорусские каратисты провели, исключительно тренируясь. И вот у них появился шанс испытать себя в боевой атмосфере, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Как прошел чемпионат Беларуси, расскажет Наталья Федорцова.

В эти выходные в Стайки съехались каратисты со всей страны. Во время пандемии коронавируса любой турнир за радость. До прошлой недели спортсмены лишь поддерживали форму. Вопрос в том, у кого получилось лучше.

Но сенсаций на чемпионате не случилось: сильнейшие подтвердили статус, а финальные поединки в основном были до первой ошибки и заканчивались со счетом 1:0. Правда, было одно исключение.

Дмитрий Буринский, главный тренер сборной Беларуси по каратэ:

Поединок до 67 килограмм между Кравцовым и Нгуеном был одним из самых ярких не только на этих соревнованиях, но и за последнее время. Спортсмены, которые осуществляют подготовку для участия в квалификационном турнире для завоевания олимпийских лицензий в Париже, проходят подготовку и выступают на том уровне, на котором в данный момент должны находиться.

Одна из главных надежд на белорусское представительство в Токио – Антон Исаков. Спортсмен находится на восьмой строчке мирового рейтинга. А по словам главного тренера, отличается нечеловеческим трудолюбием. Правда, первый старт после годичного перерыва у парня выдался скомканным. В непростом поединке Антон завоевал серебро.

Антон Исаков, серебряный призер чемпионата Европы по каратэ:

Год без соревнований, тут чемпионат. Тяжеловато, потому что нет стартовой, соревновательной чуйки. Тренировки проходили успешно, я считаю. Мы подтянули специальную базу, технико-тактическую. Но технико-тактическую очень сложно, потому что нет соревновательной практики, поэтому не все получилось реализовать на этом турнире.