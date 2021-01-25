«Динамо» или «Северсталь»? Минские хоккеисты начали домашнюю серию в КХЛ

Новости Беларуси. Новую домашнюю серию в чемпионате КХЛ начало минское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Причем первый же матч получился особенным: «зубры» принимали главного конкурента за место в плей-офф – череповецкую «Северсталь».
Новости Беларуси. Новую домашнюю серию в чемпионате КХЛ начало минское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Причем первый же матч получился особенным: «зубры» принимали главного конкурента за место в плей-офф – череповецкую «Северсталь».
Совсем недавно эти клубы уже мерились силами, но в России. Тогда соперники доигрались до серии буллитов. К чести, белорусы смогли победить. Букмекеры не сомневались в затяжном характере и минского противостояния. Они давали большой процент на то, что отведенных 60 минут не хватит. Тем более, что силами мерились соседи по турнирной таблице. Правда, расстояние было крошечным – всего 1 балл. Выше шли белорусы.
Таков итог противостояния.
В среду, 27 января, на «Минск-Арене» ждем «Торпедо».