«Динамо» или «Северсталь»? Минские хоккеисты начали домашнюю серию в КХЛ

Совсем недавно эти клубы уже мерились силами, но в России. Тогда соперники доигрались до серии буллитов. К чести, белорусы смогли победить. Букмекеры не сомневались в затяжном характере и минского противостояния. Они давали большой процент на то, что отведенных 60 минут не хватит. Тем более, что силами мерились соседи по турнирной таблице. Правда, расстояние было крошечным – всего 1 балл. Выше шли белорусы.

Таков итог противостояния.