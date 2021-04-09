«Тоже будем стараться не уступать». Юниорская хоккейная сборная U-18 готовится к чемпионату мира

Новости Беларуси. Кубок чемпионов как лучшая мотивация. Главный трофей белорусской экстралиги побывал в расположении юниорской сборной по хоккею. Парням, которым еще не исполнилось 18 лет, предстоит выступить на чемпионате мира. И при идеальном раскладе поднять над головой увесистую чашу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пока для ребят «Золотой Кубок» только мечта, хотя за подобный трофей им придется сражаться совсем скоро. До планетарного форума остается 18 дней. Времени в обрез. Команда рассчитывает выступить как минимум не хуже сборной прошлого созыва. В 2019-м в Швеции белорусы заняли 5-е место в общем зачете. А руководил коллективом тогда как раз Евгений Есаулов. Нынче рулевой Дмитрий Шульга.

Дмитрий Шульга, главный тренер юниорской сборной Беларуси по хоккею (U-18):

Пятое место два раза – это было как ориентир, хотелось бы, конечно, всегда больше и лучше. Шведы будут хорошо кататься – это точно. Бросать, играть активный хоккей, и мы, естественно, тоже будем стараться не уступать. Евгений Есаулов знает, как настраивать коллектив на главные матчи. Знает он и цену победы. А взятый кубок – лучшее тому подтверждение.

Евгений Есаулов, главный тренер ХК «Юность-Минск»:

Надеюсь, для них это будет как толчок, цель, какие-то дополнительные эмоции – все ради этого. Это наше молодое поколение, хочется, чтобы хоккей развивался.

Игроки поочередно приподнимают трофей и параллельно предвкушают предстоящий форум. Стартовый поединок белорусы проведут против команды Швеции 27 апреля.

Павел Камко, защитник юниорской сборной Беларуси по хоккею (U-18):

Конечно, увидеть кубок, потрогать, посмотреть – это очень дорогого стоит. То, что ребята 2001 года рождения, такой довольно неплохой результат у них был – это нас только стимулирует.

Максим Сущинский, защитник юниорской сборной Беларуси по хоккею (U-18):

Мы готовимся уже два года вместе, тренируется, хотим показать наиболее лучший результат. Мотивация, конечно же, выиграть чемпионат мира и чтобы заметили тебя.