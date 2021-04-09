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Тренер «Мешков Брест» о выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов: на этом уровне никто не был до нас в Беларуси

09 апреля 2021 12:58
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Новости Беларуси. Брестская команда «Мешков Брест» впервые вышла в четвертьфинал гандбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тренер «Мешков Брест» о выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов: на этом уровне никто не был до нас в Беларуси-1

Если в первом матче с украинским «Мотором» подопечные Рауля Алонсо уступили два мяча – 30:32, то в ответной встрече на домашней площадке брестчане уверенно повели со старта и обыграли запорожский клуб – 30:23. «Мешков Брест» впервые в восьмерке лучших команд Европы.

Тренер «Мешков Брест» о выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов: на этом уровне никто не был до нас в Беларуси-4

Рауль Алонсо, главный тренер гандбольной команды «Мешков Брест»:
Эта победа выводит нас на уровень, на котором никто не был до нас в этой стране. Мы очень рады и гордимся, что подарили такой праздник Бресту и всей Беларуси. Этот результат – это только вершина айсберга, а под водой – очень много работы на протяжении нескольких лет.

Спасибо «Мотору», желаю этой команде успехов. Мы знали, что они выросли по сравнению с прошлым сезоном и играют намного лучше. Спасибо всем, кто поддержал нас на трибунах, мы вместе создали особую атмосферу.

Тренер «Мешков Брест» о выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов: на этом уровне никто не был до нас в Беларуси-7

В первом матче четвертьфинала «Мешков Брест» 12 мая дома примет «Барселону».

# Гандбол # Рауль Алонсо # Фотофакт

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