Торжественная церемония открытия II Европейских игр состоится 21 июня

Новости Беларуси. В эти дни все дороги, похоже, ведут в Беларусь, а размеренный ритм жизни самих минчан уже давно нарушен предвкушением самого знакового спортивного события лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении месяца мы наблюдали за тем, как выдающиеся спортсмены, деятели культуры и искусства, известные люди из рук в руки передавали друг другу главный символ приближающихся состязаний, тем самым еще больше подогревая огонь ожидания в сердцах населения. «Уверен, Игры пройдут на высочайшем уровне». Что говорят болельщики II Европейских игр

И вот уже сегодня вечером в белорусской столице на национальном олимпийском стадионе «Динамо» торжественно зажгут пламя в олимпийской чаше. II Европейские игры откроются. Еще в начале недели границу пересекли первые 1100 иностранных гостей, и с каждым днем наплыв туристов только увеличивается. А Минск превратился в одну большую и многолюдную зону гостеприимства. По городу уже давно курсирует транспорт с символикой международного форума. У главных спортивных объектов свою работу начали фан-зоны. «Мы в самой гуще событий». Студия СТВ переехала в кинотеатр «Москва» на время II Европейских игр К слову, и наш телеканал заменил привычные студийные декорации на новую локацию у Дворца спорта, чтобы оказаться в эпицентре грандиозного спортивного праздника. С 21 июня выходить в эфир оттуда будут все информационные программы.