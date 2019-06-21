Торжественная церемония открытия II Европейских игр состоится 21 июня
Новости Беларуси. В эти дни все дороги, похоже, ведут в Беларусь, а размеренный ритм жизни самих минчан уже давно нарушен предвкушением самого знакового спортивного события лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На протяжении месяца мы наблюдали за тем, как выдающиеся спортсмены, деятели культуры и искусства, известные люди из рук в руки передавали друг другу главный символ приближающихся состязаний, тем самым еще больше подогревая огонь ожидания в сердцах населения.
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И вот уже сегодня вечером в белорусской столице на национальном олимпийском стадионе «Динамо» торжественно зажгут пламя в олимпийской чаше. II Европейские игры откроются.
Еще в начале недели границу пересекли первые 1100 иностранных гостей, и с каждым днем наплыв туристов только увеличивается. А Минск превратился в одну большую и многолюдную зону гостеприимства. По городу уже давно курсирует транспорт с символикой международного форума. У главных спортивных объектов свою работу начали фан-зоны.
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К слову, и наш телеканал заменил привычные студийные декорации на новую локацию у Дворца спорта, чтобы оказаться в эпицентре грандиозного спортивного праздника. С 21 июня выходить в эфир оттуда будут все информационные программы.
Накануне в белорусскую столицу прибыли высокие гости – главы государств. Ожидаем также и других почетных участников, которые будут присутствовать на церемонии открытия мультиспортивного форума.