«Торпедо-БелАЗ» сыграло вничью с «Белшиной», ведя по ходу встречи 2:0 и действуя в большинстве

Бобруйская «Белшина» на стадионе «Спартак» принимала в 14-м туре жодинских «автозаводцев» во главе с Сергеем Гуренко. «Автозаводцы» продолжают свое парадоксально дефиле по чемпионатному подиуму: то обыгрывают лидеров (солигорский «Шахтер», например), то уступают равным себе командам в родных стенах, как в прошлом туре «Витебску» с неожиданным счетом 0:3.

Вот и в минувшее воскресенье упомянутые жодинские парадоксы снова напомнили о себе. На 39-й минуте «автозаводцы» получили численное преимущество после удаления бобруйчанина Юрия Дручика. А штрафной за снос Артема Соловья стал для «черно-белых» счастливым лотерейным билетом. Игорь Трухов был ювелирно точен в исполнении стандарта. Жодинцы вышли вперед – 1:0. Такие же цифры горели на бобруйском табло и в перерыве.

На вторую половину белшиновцы, естественно, вышли с надеждами отыграться, несмотря на неполный комплект игроков. И, надо отметить, после антракта хозяева смотрелись предпочтительнее «автозаводцев», игравших, напомним, в полном составе. Но, несмотря на это, первый гол во второй половине матча влетел в ворота как раз в ворота «шинников».

По истечении игрового часа торпедовец Артем Соловей совершил сольный проход по флагу и увеличил перевес гостевой команды до 2:0, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Отыграться хозяевам в этой встрече, как показалось, будет невозможно. Однако они сделали это. Сергей Козак за 20 минут до финального свистка столичного арбитра Александра Евневича после серии неудачных попыток все-таки отправил мяч в сетку жодинских ворот.

А через пять с небольшим минут счет в поединке и вовсе стал равным. Розыгрыш стандарта превратил в голевой удар центральный защитник хозяев Николай Бранфилов, забивший в нынешнем сезоне, к слову, уже третий мяч.

Встреча так и завершилась весьма результативной ничьей – 2:2. Больше всех таким исходом остался недоволен главком «Торпедо» Сергей Гуренко. Что ж, понять импульсивного наставника гостей можно: его подопечные, играя в большинстве, не смогли удержать перевес в два мяча.

Но ведь стоит помнить и о том, что «Белшина» своей игрой после перерыва в полной мере заслужила такой результат.