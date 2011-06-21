Набрав в группе всего 3 очка, молодежная сборная Беларуси вышла в полуфинал Евро на испанцев

Во втором туре группового этапа подопечным Георгия Кондратьева предстояло сразиться с командой Дании. Но прежде в квартете А состоялся поединок Швейцария – Исландия, завершившийся уверенной победой альпийцев.

Уже на первой минуте они вывели на ударную позицию Фрая, и тот без труда расправился с голкипером соперника. Закрепить свое весомое преимущество швейцарцам удалось незадолго до перерыва, когда отличился Эмигара, – 2:0.

Этот результат в какой-то мере упростил задачу нашей команды. В случае победы над хозяевами турнира белорусы досрочно гарантировали себе выход в финал. Но это в теории, а на практике, разумеется, все было куда сложнее.

Уступившие на старте датчане пребывали в роли раненого зверя, который, как известно, опасен вдвойне. Наша команда, впрочем, окапываться в обороне не собиралась. Напротив, белорусы повели игру спокойно и уверенно, а в середине первого тайма и вовсе охладили пыл оппонента голевым уколом. Это Станислав Драгун изумительной передачей отправил на рандеву с голкипером хозяев Дмитрия Багу. И проявивший потрясающее хладнокровие хавбек борисовского «БАТЭ» заставил приумолкнуть бушевавшие трибуны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вот только молчание на стадионе «Энергии-Парк» воцарилось не надолго. В первой же ответной атаке датчане получили право на пенальти: Михаил Сиваков не по правилам остановил в своей штрафной Йоргенсена. Взявшийся исполнить наказание лидер сборной Дании Эриксен едва не проиграл дуэль Александру Гутору. После классного сэйва нашего вратаря только благодаря удачному отскоку футболист «Аякса» восстановил равновесие.

При двух единицах на табло соперники ушли на перерыв, за время которого в командном механизме белорусской сборной произошел необъяснимый сбой. На фоне заметно прибавивших датчан подопечные Георгия Кондратьева заметно сдали и были вынуждены думать, прежде всего, о безопасности своих ворот.

Увы, избежать неприятностей не удалось. На 71-й минуте наши позволили просочиться на ударную позицию Йоргенсену, и тот сполна использовал свой шанс.

В итоге, сборная Беларуси безвольно уступила – 1:2. И, при этом, потеряла двух игроков основы. Получившие вторые предупреждения Букаткин и Политевич заработали одноматчевые дисквалификации.

В среду состоялись поединки второго тура в группе В. Украина и Англия разошлись безголевым миром, а вот Испания продемонстрировала свою силу во встрече с командой Чехии. Пиренейцы заметно превзошли своего соперника и сняли все вопросы задолго до финального свистка. В каждом из таймов у «красной фурии» по разу отличился Адриан Лопес, дубль которого и принес одному из фаворитов Евро уверенную победу – 2:0.

Заключительные поединки группы А состоялись в субботу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Проиграв хозяевам, наша сборная поставила себя в сложное положение. Выход в полуфинал ей гарантировала только победа над безупречной доселе Швейцарией. Задача эта для белорусов оказалась непосильной. Подопечные Георгия Кондратьева уступили по всем статьям.

Все пошло наперекосяк с самого начала. Уже на шестой минуте Мехмеди реализовал пенальти за фол Олега Веретило в своей штрафной. На достигнутом форвард «Цюриха» не успокоился и оформил славянам гол в раздевалку. 0:2 – к перерыву.

Увы, не изменилась картина игры и во втором тайме, по ходу которого наши остались в меньшинстве: за два предупреждения был удален Сергей Матвейчик. Завершился поединок и вовсе грустно. Точный удар Фельчера запротоколировал крупное поражение команды Георгия Кондратьева – 0:3.

Однако после финального свистка лица белорусов светились радостью. Невероятно, но фиаско позволило нашей команде выйти в полуфинал.

Шикарный подарок белорусской молодежке преподнесла сборная Исландии, после двух поражений жаждавшая хлопнуть напоследок дверью. Островитяне, которым терять уже было нечего, на удивление легко расправились с хозяевами чемпионата. На исходе часа исландцы сотворили своеобразный блицкриг, в течение двух минут дважды вынудив капитулировать соперника (по разу забили Сигторссон и Бьярнасон).

На 81-й минуте Кадрии сократил отставание, однако возродившаяся на трибунах «Энергии-Норд-Арены» надежда прожила недолго. На третьей компенсированной минуте Вальгардссон установил окончательный счет – 3:1 в пользу Исландии.

Этот результат и помог нашей сборной по дополнительным показателям финишировать второй и выйти в полуфинал, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В группе В матчи последнего тура прошли в воскресенье.

Сборная Испании без видимых усилий разгромила разочаровавшую своих поклонников команду Украины. Пиренейцы доминировали на протяжении всей встречи и победили абсолютно заслуженно. В перовом тайме ворота «жовто-блакитных» по разу распечатали Мата и Адриан Лопес. Окончательно все стало ясно на 72-й минуте, когда наши южные соседи остались в меньшинстве, а реализовавший пенальти Мата установил итоговый счет. 3:0 – Испания в этом квартете финишировала первой.

Обладатель второй полуфинальной путевки определялся в сражении Англии и Чехии.

На 76-й минуте британцы вышли вперед после точного удара Уэлбека и, казалось, своего они уже не упустят. Победа представителей туманного Альбиона, к слову, досрочно открывала белорусам дорогу на лондонскую Олимпиаду.

Однако в оставшееся время родоначальники игры № 1 бездарно упустили свое преимущество. Благодаря точным ударам Храмосты и Пекхарта чехи вырвали победу (2:1) и пробились в плей-офф.

Таким образом, добывать путевку на Олимпийские игры подопечным Георгия Кондратьева придется исключительно своими силами. Первая попытка – полуфинал с грозными испанцами. В случае неудачи будет и вторая. Тогда нужно побеждать в матче за третье место.