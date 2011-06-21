В матче с «Нафтаном» «Неман» отметился рекордным количество голов в нынешнем чемпионате

Отлично вписался в общую канву весьма результативного 14-го чемпионатного тура и гродненский поединок между «Неманом» и новополоцким «Нафтаном».

Активнее начали хозяева поля, что, по большому счету, ожидалось, ведь «желто-зеленые» нынче в долгу перед своими болельщиками за невзрачное выступление в последних встречах. Активность, однако, не всегда приносит реальные дивиденды. Порой случается как раз наоборот.

Вот и в Гродно на 17-й минуте нафтановец Валерий Жуковский поймал хозяев поля на контратаке и вывел гостей вперед. 1:0 – в пользу новополочан. Правда, осознать свой перевес в счете и, возможно, изменить тактический рисунок игры гости, которыми в отсутствие откомандированного в Данию с молодежной сборной Игоря Ковалевича руководил Игорь Гасюта, по сути, так и не успели.

К 23-му обороту секундной стрелки впереди был уже «Неман». Сначала Вадим Демидович с толком воспользовался передачей 16-летнего гродненского вундеркинда Павла Савицкого и восстановил равновесие в счете.

А в скорее уже сам Демидович выступил в роли ассистента для Дмитрия Ковалёнка, чья светлая, в буквально смысле, голова неотразимо поразила верхний угол ворот нафтановского вратаря Николая Романюка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». 2:1 – в пользу «Немана».

Далее последовало некоторое голевое затишье, которое, по меркам этого поединка, продлилось достаточно долго. А вот на исходе часа игры местная торсида увидела четвертый мяч в этом поединке. Голевой дубль оформил Дмитрий Ковалёнок и довел преимущество своей команды до двух мячей. 3:1.

Столько «Неман» в нынешнем сезоне еще не забивал, а ведь это было еще не все.

Для начала гости сократили до минимума свое отставание. Эффектным голевым ударом отметился Александр Кобец. 2:3 – новополочане все еще проигрывают, но возвращают себе надежду. Которую, правда, окончательно и бесповоротно похоронил на 72-й минуте Иван Денисевич, установивший итоговый счет этого матча. 4:2 – в пользу гродненцев.