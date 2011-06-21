«БАТЭ» – «Днепр»: «сухой» разгром гостей, фееричная игра хозяев и два дебютных гола в составе «желто-синих»

Лидер белорусского футбольного чемпионата Борисовский «БАТЭ» в очередном, 14-м по календарному счету, игровом туре принимал могилевский «Днепр» и вполне ожидаемо серьезных проблем с приобретением трех победных очков не испытал.

При этом, подопечные Виктора Гончаренко сыграли в эффектный, искренний, если говорить словами классика, атакующий футбол. Как следствие, «БАТЭ» уже на 8-й минуте вышел вперед. С помощью Брессана, подававшего угловой, и Артема Концевого, подкорректировавшего траекторию полета мяча, впервые в официальных матчах за борисовчан отличился Филипп Рудик. 1:0 – в пользу хозяев поля.

Через 11 минут перевес «БАТЭ» удвоился, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Любезностью Концевому ответил Рудик, который организовал форварду идеальную возможность для голевого удара. 2:0. И по всем признакам «БАТЭ» на этом не собирался останавливаться.

На 34-й минуте парад голевых дебютов в составе «желто-синих» продолжил Олег Патоцкий. Молодому хавбеку борисовчан поспособствовал его коллега по амплуа Ренан Брессан. 3:0 к антракту.

А сразу же после него «Днепр» настигла следующая неприятность. Ренан Брессан блестящим ударом метров с 25 намекнул на возможность разгрома гостей. 4:0 – в пользу «БАТЭ».

В середине второго тайма борисовчане придали своему неоспоримому преимуществу в этом матче окончательный красноречивый вид. Артем Концевой после хорошей передачи Патоцкого симпатичным ударом в дальний угол днепровских ворот оформил свой голевой дубль и крупный итоговый счет этого матча. 5:0 – в пользу подопечных Виктора Гончаренко.