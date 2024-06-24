Тони Кроос установил рекорд чемпионатов Европы по футболу

Это достижение зафиксировано после матча сборных Швейцарии и Германии. За групповой этап Кроос отдал 324 точные передачи – больше, чем любой другой футболист в истории турнира. Немецкий полузащитник побил собственный же рекорд. На Евро-2016 в его активе на групповом этапе были 323 точные передачи. Третий показатель у испанца Хави – 317 ассистов на Евро-2012.