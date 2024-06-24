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Тони Кроос установил рекорд чемпионатов Европы по футболу

24 июня 2024 20:40
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Немецкий футболист Тони Кроос установил рекорд чемпионатов Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тони Кроос установил рекорд чемпионатов Европы по футболу-1

Это достижение зафиксировано после матча сборных Швейцарии и Германии. За групповой этап Кроос отдал 324 точные передачи – больше, чем любой другой футболист в истории турнира. Немецкий полузащитник побил собственный же рекорд. На Евро-2016 в его активе на групповом этапе были 323 точные передачи. Третий показатель у испанца Хави – 317 ассистов на Евро-2012.

# Футбол # Тони Кроос

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