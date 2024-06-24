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Велогонка «Пять колец Москвы» проходит в России. Результаты второго этапа

24 июня 2024 18:34
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В Крылатском в эти дни проходит знаменитая многодневная гонка «Пять колец Москвы». В ней принимают участие 140 спортсменов из России и Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Велогонка «Пять колец Москвы» проходит в России. Результаты второго этапа-1

На втором этапе велосипедисты преодолели 136 километров. Пелотон финишировал плотной группой. Одно время показали 32 гонщика. В их числе четыре белоруса. Сергей Шевченко – 10-й. Сташ Мамыр – 15-й, Евгений Соболь на 22-м месте. Василий Строков – на 29-м. Третий этап, протяженностью 156 километров, пройдет во вторник, 25 июня, на Кленовском кольце.

# Велоспорт # Сергей Шевченко # Евгений Соболь

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