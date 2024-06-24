Евро-2024 уже вошло в историю! О рекордах и курьёзах – в нашем обзоре

На чемпионате Европы по футболу близится к завершению групповая стадия, но континентальное первенство уже вошло в историю, сообщили в программе «СТВ-Спорт». О достижениях и курьезах – в нашем обзоре.

На зеленых газонах Германии продолжается гонка за плей-офф континентального первенства, но уже со стопроцентной уверенностью можно сказать, что в 1/8 мы увидим Швейцарию, Испанию, Португалию и хозяйку розыгрыша Бундестим, которая первой вошла в число 16 дружин, поборющихся за четвертьфинал. А вот сборная Польши потерпела два поражения кряду и первой потеряла шансы на выход из группы.

Не перестает удивлять Криштиану Роналду. Легендарный нападающий уже переписал несколько рекордов. В матче против Турции в рамках второго тура капитан сборной Португалии обновил свое же достижение по числу матчей на Евро, теперь у него их 27. А нынешний турнир – шестой в карьере Кри Ро. Более того, в этом же противостоянии 39-летний форвард стал лучшим ассистентом в истории чемпионатов, отдав седьмой голевой пас. К слову, в данном поединке был забит и самый курьезный гол нынешнего Евро. Защитник сборной Турции Самет Акайдын перехватил мяч после неточной передачи защитника португальцев и поразил свои же ворота, находясь за пределами штрафной площади.

Интересная статистика. Лучшим бомбардиром текущего розыгрыша прямо сейчас является... Автогол. Игроки так нацелены на результативность, что наколотили 6 мячей своим же командам. Всего зрители смогли увидеть уже более 60 взятий ворот. А вот самый быстрый точный удар в истории чемпионатов Европы организовала Албания в матче против Италии. Полузащитник «орлов» Байрами отметился забитым мячом уже на 23-й секунде. Прежний рекорд принадлежал экс-игроку сборной России Дмитрию Кириченко, и продержался он 20 лет. Мотивация у футболистов колоссальная. Настолько, что, находясь в амплуа вратаря, они записывают в свой актив и ассистентские баллы. На 79-й минуте матча против Румынии голкипер сборной Бельгии Кастелс из своей штрафной отправил мяч на половину поля соперника. А Де Брюйне нанес точный удар из штрафной и сделал счет 2:0. А вот невезунчиком Евро можно смело назвать нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Судьи отменили уже три гола форварда в двух матчах на турнире в Германии.